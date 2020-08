Bagnara Calabra (RC) – Sequestrata una discarica di 170mq, deferito il proprietario

Nei giorni scorsi, nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela dell’ambiente e del territorio, i Carabinieri della stazione di Bagnara Calabra hanno sequestrato di un’ampia areadi circa 170 mq sita in viale Rimembranze del comune di Bagnara Calabra e deferito all’autorità giudiziaria il proprietario.

Diversi quintali di rifiuti pericolosi e non pericolosi accatastati alla rinfusa ed in piena vista, in particolare materiali ferrosi, arredi in legno, elettrodomestici e materiali industriali.

L’area, di proprietà di un privato cittadino del Comune di Bagnara Calabra,era in condizioni igienico – ambientali evidentemente precarie e nocive per la salute pubblica e quindi, i militari dell’Arma hanno circoscritto la zona sottoponendola a sequestro ed il suo proprietario è stato deferito in stato di libertà.

Sono attualmente in corso approfondite ed estese indagini volte ad identificare eventuali ulteriori soggetti resisi responsabili nel corso del tempo dell’abbandono dei rifiuti.