Annullato per meteo avverso il concerto di Roy Paci e Carmine Ioanna. Ecojazz proseguirà martedì 11 agosto

A causa di condizioni meteo avverse, nonostante fosse tutto pronto, il concerto del DuoThenØ con Roy Paci e Carmine Ioanna, programmato per ieri sera nell’ambito della 29^ edizione di EcoJazz ad Ecolandia, è stato annullato all’ultimo minuto.

La Direzione artistica e l’Organizzazione si scusano per il disagio arrecato, assicurando di aver fatto tutto il possibile per evitare l’annullamento dell’evento, dipeso da cause ad alcuno imputabili, e ringraziano Roy Paci e Carmine Ioanna e i loro staff per la grande disponibilità dimostrata.

Al momento si sta valutando il rinvio ad altra data del concerto, relativamente al quale ci saranno eventuali e successive comunicazioni.

Per le procedure di rimborso dei biglietti, le modalità sono reperibili sul sito e sui canali social del parco Ecolandia.

Ecojazz proseguirà come da programma. Appuntamento ad Ecolandia, martedì 11 agosto alle ore 22, con un inedito piano solo di Luca Baldini che, in esclusiva per EcoJazz, proporrà “Le parole che non ho detto” e precederà il concerto “Bird at 100″ (nel centenario della nascita di Charlie Parker) del grande sassofonista Francesco Cafiso e del suo quartetto composto da Dario Deidda al basso elettrico acustico, Mauro Schiavone al piano e Marco Valeri alla batteria.