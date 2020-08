A Gambarie il 9 agosto convegno dell’U.N.U.C.I

La Sezione provinciale di Reggio Calabria dell’ U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia, presieduta da Nicola Pavone, ha organizzato per giorno 9 agosto 2020 alle ore 9.30, in presenza e in videoconferenza, il convegno “Covid – 19 e Vaccini: Problematiche” presso l’ Hotel Miramonti di Gambarie. Dopo i saluti di Francesco Malara sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte relazioneranno i soci Unuci ufficiali medici in congedo Salvatore Borrelli su “La paura dell’Umanità….La forza della Natura” e Gabriele Quattrone sul tema “Covid-19 e salute mentale” ; a seguire Marcello Novello, ufficiale della Croce Rossa e socio Unuci, relazionerà su “L’ esperienza del Corpo Militare Volontariodella Croce Rossa Italiana nell’ emergenza Covid -19” . Il pediatra Vincenzo Vitale infine tratterà il tema “Il Sars – Cov – 2 in età pediatrica”. Notizie in videoconferenza sul Covid direttamente dalla Polonia con l’ inviato Pietro Battaglia, segretario consigliere dell’Unuci. I lavori saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone, presidente della sezione provinciale reggina dell’ Unuci. Concluderà, in videoconferenza, il prof. GiulioTarro, primario emerito dell’ Ospedale Cotugno di Napoli, Presidente della Fondazione T & L de Beaumont Bonelli per la ricerca sul cancro e Chairman of Viroshere, World Academy Bio – Technology, Paris.