Villa San Giovanni (RC), ripartite le attività ricreative nei centri estivi

Sono ripartite le attività ricreative, di animazione, di tutoraggio

scolastico e accompagnamento alla lettura, che dopo i giorni previsti

per le festività natalizie, hanno avuto uno stop per quelle pasquali a

causa dell’emergenza relativa al Covid 19. Oggi, verificate le

condizioni di svolgimento delle attività previste per il centro

estivo, così come previsto dalle liee guida di cui all’allegato 8 al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 (in

aggiornamento rispetto al precedente allegato 8 del Dpcm 17 maggio

2020), è stato possibile riprendere il servizio per come da programma.

Le attività previste hanno il fine di promuovere spazi di incontro e

di socializzazione, per valorizzare le capacità extracurriculari dei

bambini e per dare un aiuto concreto ai genitori che lavorano, durante

la sospensione delle attività didattiche. Il servizio rivolto ai

bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, frequentanti l’Istituto

Comprensivo Giovanni XXIII, per un numero complessivo di 28 bambini, ha

luogo presso il plesso delle scuole elementari di Acciarello, anche

grazie alla disponibilità della Dirigente Prof.ssa Teresa Marino, e si

svolgerà fino al 7 agosto, per poi riprendere dal 24 agosto fino

all’inizio della scuola. Il centro ricreativo prevede la

predisposizione di attività e di laboratori multi-didattici quali

tutoraggio scolastico, laboratori creativi e manuali, animazione alla

lettura, attività motoria, sport e giochi, ecc. Per l’adesione al

servizio è stato pubblicato un avviso a sportello dalla Dirigente dei

Servizi Sociali e degli Affari Generali Avv. Maria Grazia Papasidero.

“Anche quest’anno, – dichiara il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi

– nonostante le difficoltà causate dall’emergenza Covid,

l’amministrazione comunale ha rivolto la giusta attenzione alle

esigenze dei bambini, che, così come permesso dalle attuali

disposizioni normative, possono beneficiare di importanti momenti di

aggregazione ed allo stesso tempo essere di grande sostegno alle

famiglie che possono garantire ai loro figli servizi essenziali per la

crescita e lo sviluppo socio-culturale”. Una importante iniziativa

che fa intravedere una luce di speranza dopo il periodo di lockdown,

anche in virtù della ripresa delle attività scolastiche nel prossimo

settembre. E’ stato un periodo lungo e difficile e a pagarne

maggiormente sono stati soprattutto i bambini che da un momento

all’altro si sono visti privare dei propri spazi e della propria

armonia. Ecco perché abbiamo puntato sulla riapertura di un centro che

potesse garantire serenità, socializzazione e gioia per aiutarli a

dimenticare quella che è stata una bruttissima esperienza. Massima

attenzione comunque e controllo; vigileremo costantemente affinché

vengano rispettate tutte le regole e le predisposizioni del Governo.

Il Sindaco f.f.

Maria Grazia Richichi