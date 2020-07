Villa San Giovanni (RC), affidato l’incarico per la redazione del progetto per la demolizione e la ricostruzione del plesso di Via Marconi, sede dell’Istituto “Nostro Repaci”

Il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi e la delegata alla Pubblica

Istruzione Adelaide Barbalace accolgono con soddisfazione la notizia

che finalmente la Città Metropolitana ha affidato l’incarico per la

redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la demolizione e la

ricostruzione del plesso di Via Marconi, sede dell’Istituto “Nostro

Repaci”. Grazie all’interessamento continuo e costante

dell’Amministrazione comunale che ha lavorato e collaborato con la

Città Metropolitana si è dapprima riusciti a recuperare il

finanziamento regionale, in un primo momento non ottenuto e

successivamente si sta procedendo nell’iter burocratico ed

amministrativo per riconsegnare il plesso scolastico alla Città. Il

confronto permanente con i tecnici della Città Metropolitana ha finora

consentito di raggiungere importanti risultati in settori strategici

come la scuola e l’erosione costiera. L’impegno ora deve essere

quello di seguire passo dopo passo e con attenzione tutte le successive

tappe del percorso amministrativo, prevenendo ed evitando che si

verifichino stasi o interruzioni, in quanto la Città e soprattutto

studenti e famiglie hanno bisogno della nuova sede per eliminare i

disagi ed i disservizi che stanno, ormai da anni, subendo. Il Comune,

pur privo di competenze in materia di edilizia scolastica per gli

istituti dell’istruzone secondaria, deve rimanere un attore

importante anche in queste dinamiche perché l’istruzione di

qualunque ordine e grado rappresenta un valore indiscusso anche e

soprattutto perché coinvolge la parte più importante della

cittadinanza, quei giovani e giovanissimi che sono il presente, ma che

saranno il futuro del nostro territorio e che devono formare la classe

dirigente e la società civile del domani. La speranza è quello di

poter proseguire nel rapporto sinergico con la Città Metropolitana,

come con tutti gli altri Enti, nel segno di quello che è stato e che

sarà un preciso segno distintivo di questa amministrazione.

“Ripartiamo con entusiasmo da questo piccolo ma importante traguardo

che ci dà grande soddisfazione. L’attenzione è stata sempre

massimo, purtroppo le tante procedure burocratiche hanno rallentato il

percorso e comunque dopo tanti gli incontri fatti in Città

Metropolitana, possiamo dire che la ricostruzione dell’Istituto è

da sempre una tematica prioritaria dell attività amministrativa.

Abbiamo sempre pensato ai tanti i disagi che i nostri ragazzi hanno

dovuto affrontare nel corso degli anni ed in questo senso un

particolare plauso va alla Dirigente Scolastica Prof. Spezzano ed agli

insegnanti che con amore, dedizione e determinazione hanno saputo ogni

giorno andare avanti e organizzare al meglio tutte le attività

didattiche nonostante le non poche difficoltà. Ringraziamo

l’architetto Mezzatesta per aver preso a cuore la problematica.

Andiamo avanti con positività e determinazione solo ed esclusivamente

per il bene della Città”.

Il Sindaco f.f.

Maria Grazia Richichi