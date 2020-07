Sacal, Minasi (Lega): “De Metrio scelta lungimirante”

La decisione di affidare a Giulio De Metrio la gestione degli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, rappresenta una scelta lungimirante della Regione, in considerazione della lunga e prestigiosa esperienza che il nuovo presidente della Sacal vanta nel settore, con incarichi di rilievo che ne hanno messo in luce la professionalità e la capacità manageriale.

Auguriamo a De Metrio buon lavoro, certi che il suo importante know – how, la sua preparazione e il complesso di conoscenze ed abilità che emergono dal suo curriculum, rappresentino un bagaglio prezioso per gli scali calabresi che necessitano di una guida autorevole e competente.

Sicuramente il neo presidente della Sacal, proprio in virtù delle sue alte e comprovate capacità, saprà come meglio affrontare l’attuale situazione del Tito Minniti, dando il giusto lustro ad una struttura che merita di essere valorizzata per il ruolo strategico che dovrebbe ricoprire sia perché proiettata nell’area dello Stretto e nel bacino del Mediterraneo, sia come snodo principale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Tilde Minasi

Consigliere regionale Lega Calabria