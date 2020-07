Roccella Jonica: si inaugura il programma degli eventi estivi

“Sarà una stagione estivaall’altezza delle precedenti”. E’ quanto assicura il Sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, nell’annunciare l’inizio degli eventi in programma per l’estate 2020.

Le note vicende causate dall’emergenza Covid-19, infatti, non hanno fermato la macchina organizzativa del Comune di Roccella, impegnato anche quest’anno a promuovere un’offerta turistica in grado di far trascorrere ai residenti e agli ospiti un piacevole periodo estivo nella cittadina balneare jonica da 18 anni premiata da Fee – Italia con la “Bandiera Blu”.

E’ grazie al lavoro svolto nel periodo di lockdown, durante il quale è stato ideato il protocollo “Roccella Estate Sicura”, che è stato possibile innanzitutto garantire, con misure opportune, l’utilizzo delle strutture comunali dedicate allo spettacolo e alla cultura che fanno di Roccella una delle mete più richieste dagli organizzatori di eventi nella Locride.

Il Teatro al Castello, che ha già ospitato nei giorni scorsi importanti iniziative, prossimamente sarà cornice di una mini rassegna che si avvierà con lo spettacolo del 25 luglio di Nello Salza, “La tromba del Cinema- Omaggio ad Ennio Morricone” e proseguirà con una serata del duo “I Soldi Spicci”.

Sempre al Teatro, il 30 e il 31 luglio e il 1° agosto,una tre giorni dal titolo “Solo la cultura ci salverà dalla ‘ndrangheta” ospiterà due Caffè letterari e la prima nazionale dello Spettacolo dell’Opera dei Pupi e delle Pupe antimafia dedicato a Lea Garofalo, con le musiche dal vivo eseguite da Francesca Prestia.

Altre importanti iniziative si terranno nel mese di agosto, durante il quale il Teatro al Castello ospiterà la 40° edizione del Festival Internazionale del Jazz “Rumori Mediterranei”dal significativo titolo “Back to life, Back to live” che si preannuncia di grandissimo spessore artistico.

“Le ultime vicende relative allo sbarco di migranti e alla ospitalità data ai 20 minori non accompagnati, alcuni dei quali si sono poi rivelatipositivi al Covid-19, rischiavano di gettare un’ombra sul futuro della stagione turistica, ma l’impegno che l’Amministrazione Comunale, i volontari e le altre istituzioni statali e regionali hanno messo in campo per gestire al meglio la vicenda, unitamente allo straordinario senso civico ed umanitario dimostrato dai roccellesi, hanno fatto sì che quanto abbiamo programmato per la stagione estiva si possa tranquillamente svolgere”, evidenzia il Sindaco Vittorio Zito.

“Voglio ancora una volta tranquillizzare cittadini, turisti ed operatori del settore, sulla sicurezza che, grazie anche al lavoro della Jonica Multiservizi, società in house del Comune, e all’impegno dei suoi steward e dei bagnini, caratterizzerà il soggiorno dei molti turisti presenti nella nostra cittadina. Roccella è sicurae moltiplicheremo i nostri sforzi per dimostrare all’esterno la straordinaria tranquillità con la quale si stanno vivendo questi giorni”, aggiunge il Primo Cittadino.

E a proposito della Jonica Multiservizi, il Sindaco richiama l’attenzione anche sull’interessantemostra organizzata dalla stessa società dal titolo “Leonardo – Le macchine del Genio”che in questi giorni e fino al 15 novembre, dopo essere stata allestita in tutto il mondo, occupa le stanze del Palazzo Carafa al Castello.

“Ancora una volta abbiamo pensato ad un’estate all’insegna dei grandi eventi – conclude Vittorio Zito – e dopo le incertezze e le difficoltà degli ultimi mesi la vogliamo viverein piena sicurezza, con la sobrietà e la compostezza che merita questo momento, ma anche con la voglia di dimostrare che è possibile e doveroso non fermarsi e andare avanti”.