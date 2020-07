Reggio Calabria, Trapani Lombardo: “Firmata convenzione con l’Asp, l’Hospice è salvo”

Ieri 21 luglio 2020 presso gli uffici della Direzione Generale dell’ASP, la Commissione Straordinaria che dirige l’ASP di Reggio Calabria e il Presidente della Fondazione “Via delle Stelle” hanno firmato la convenzione che consentirà all’Hospice di Reggio Calabria di proseguire la sua attività di assistenza ai pazienti in cure palliative. La firma è avvenuta alla presenza dell’on. Francesco Cannizzaro che ha in questi mesi svolto un’intensa attività di mediazione impegnando le proprie energie e capacità nel promuovere incontri a livello regionale e locale finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo di mantenere in vita la Struttura.

Il presidente della Fondazione, dr. Vincenzo Trapani Lombardo, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, ringrazia tutto il personale dell’Hospice che, pur non percependo il giusto riconoscimento salariale da oltre tre mesi, ha sempre prestato il servizio con professionalità e dedizione soprattutto durante il difficile periodo della pandemia, garantendo ai pazienti e ai familiari, in regime di ricovero o in assistenza domiciliare idonee cure e sostegno. Un ringraziamento doveroso va fatto, inoltre, alla Commissione Straordinaria, alle Direzioni sanitaria e amministrativa,al generale Saverio Cotticelli e alle Istituzioni regionali che hanno mostrato una particolare sensibilità verso l’Hospice, prodigandosi per far fronte alle obiettive difficoltà incontrate.Un caloroso grazieall’on. Francesco Cannizzaro artefice del risultato raggiunto

Vincenzo Trapani Lombardo