Reggio Calabria – Torna a riunirsi il Consiglio comunale

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 20.07.2020 alle ore 11.00, in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

SURROGA CONSIGLIERE PARIS NICOLA – DIMISSIONARIO; RICOLLOCAZIONE CHIOSCO USO RIVENDITA BAR-TABACCHI PRESSO IL LUNGOMARE FALCOMATA` DI REGGIO CALABRIA – DITTA LATELLA NICOLETTA; APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE QUALIFICATE NELL`AMBITO DELLE ATTIVITÀ/SERVIZI/FORNITURE DA SVOLGERE ALL`INTERNO DELLA STRUTTURA TEATRALE COMUNALE F. CILEA”; ACCORDO DI GEMELLAGGIO ISTITUZIONALE TRA IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA E LA CITTÀ DI TAVERNA; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO MESE DICEMBRE 2019; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA 720-10-2018 MANTI ANTONINO – AVV GRECO; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL TAR N. 292/2019 A FAVORE DELLA SIG.RA MUSOLINO ROSA NATALA; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTE DA SENTENZE TAR A FAVORE DEL SIG, MAURICI GIUSEPPE; SETTORE PATRIMONIO ED ERP – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL`ART.194 LETT A, DLGS N. 267/2000 – CONDOMINIO “PACRO” VIA MISSORI N. 25- SENTENZA RG N. 199/2019.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 21.07.2020 alle ore 12,00.