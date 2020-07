Reggio Calabria, riunione on line della Rsu del Comune

“Si è tenuta giovedì 25 giugno u.s. alle 17:30, in modalità on line una apposita riunione della RSU del Comune di RC, durante la quale sono stati dibattuti temi importanti, legati a problematiche di lavoro irrisolte, tutte meritevoli della massima attenzione e di una pronta risoluzione. Solo per citarne alcune: 1)avvio dei lavori riguardanti il fondo decentrato anno 2020; 2) proposta per il riconoscimento dei buoni pasto per il personale in Smart Working; 3) risparmi dello straordinario 2020; 4) mancata pubblicazione graduatoria PEO 2018, etc. Argomento principe della riunione, la mancata pubblicazione della graduatoria della Posizione Economica Orizzontale relativa all’anno 2018. Si, avete letto bene, 2018! Si tratta di un istituto contrattuale, applicabile in sede decentrata, di valutazione professionale per i dipendenti degli enti locali. L’argomento per la verità è già stato sotto i riflettori nei mesi scorsi, ante COVID 19, senza esito. Proprio per questo la RSU, quale organo collegiale, l’ 8 giugno u.s. ha scritto nuovamente alla Delegazione Trattante per avere risposte in merito, che, tuttavia, non sono mai arrivate. Ora, a fronte di tale inerzia, viene da chiedersi. A cosa è dovuto lo stallo? Infatti, risulta incomprensibile ed inaccettabile che, ancora oggi, a distanza di un anno e mezzo, dalla data contrattualmente stabilita, non vi sia traccia di questa graduatoria tanto agognata. Il perché non sia stata ancora pubblicata non è dato sapere, fatto sta che, l’Amministrazione Comunale si sta dimostrando totalmente indifferente. E così facendo sta contribuendo, volente o nolente, ad alimentare questo oscuro enigma. Ecco perchè la RSU, a maggioranza, stanca di attendere chiede fermamente e con la massima urgenza la sua pubblicazione, ribadendo che il protrarsi dell’inspiegabile immobilismo la porterà, a breve, ad attivare le procedure per l’azione giudiziale per vedere pubblicata la graduatoria, nell’interesse di tutti i dipendenti.

Infine, si coglie l’occasione per fare presente che i dipendenti, da tempo, attendono il pagamento delle spettanze relative alle seguenti indennità accessorie:

1. produttività 2017

2. compensi dei messi comunali annualità 2018 e 2019

3. lavoro straordinario Teatro “F. Cilea” 2019

Il contenuto del presente documento viene approvato dalla maggioranza della RSU, che si è espressa via social, a causa del COVID 19, per dichiarare il proprio assenso”. Lo scrive in una nota la RSU del Comune di Reggio Calabria.