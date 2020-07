Reggio Calabria – Presentazione del libro “I giorni del ferro e del sangue” di Santi Laganà

Nella cornice de “La Fattoria Urbana” di Catona, giorno 18 luglio alle ore 18, lo scrittore reggino Santi Laganà presenterà il suo libro “I giorni del ferro e del sangue”. L’iniziativa organizzata dall’Assessore alla valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò in collaborazione con il Dottor Antonino Santisi Presidente dell’Associazione culturale “La Rosa del Pozzo”, vedrà gli interventi del prof. Daniele Castrizio e del giornalista Mario Vetere. Modera l’artista e curatrice Elisabetta Marcianò.

“Celebrare l’esperienza e l’affermazione letteraria di un nostro concittadino non può che renderci fieri e consapevoli del protagonismo di ciascuno di noi per rafforzarelanecessità di consapevole protagonismo e tutelare la nostra reputazione. Con questo spirito abbiamo manifestato a Santi Laganà la volontà di parlarci non solo del suo libro ma di raccontarci anche della sua esperienza letteraria”.