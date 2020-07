Reggio Calabria – Nuova seduta del Consiglio comunale

Ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 51 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, per il giorno 30.07.2020 alle ore 9,30 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione del seguente argomento, posto all’ordine del giorno:

“APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L`ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL`ART. 227 D. LGS. N. 267/2000”.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Civico Consesso si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 31.07.2020 alle ore 9,30.