Reggio Calabria – La prossima convocazione del Consiglio Metropolitano

Previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo, riunitasi in data 29 giugno 2020, il Consiglio metropolitano è convocato, in sessione straordinaria, ai sensi dell’art. 1, commi 8, 19 e 50 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, nonché dell’art. 3 delle “Disposizioni” approvate con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 29 del 25 marzo 2020 ai fini dello svolgimento del consiglio in videoconferenza, per giovedì 16 luglio 2020, con inizio alle ore 10.00 e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta n. 30 del 28.5.2020 -Approvazione verbali di I^ e II convocazione Consiglio metropolitano del 19 maggio 2020. Proposta n. 29 del 22.5.2020- Ratifica Delibera del Sindaco Metropolitano n. 41 del 18.05.2020 avente ad oggetto: “Variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000”. Proposta 33 del 18.06.2020 – Ratifica della Delibera del Sindaco Metropolitano n. 47/2020, avente ad oggetto “Variazione ex art. 175 comma 4 D.Lgs 267/2000 – Destinazione della componente del Fondo di cui all’art. 106 comma .1 del D.L. n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” Proposta n. 38 del 01.07.2020 – Ratifica delibera del Sindaco Metropolitano n. 50 /2020 – Variazione bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs.n. 267/2000. Proposta n. 31 del 29.5.2020- Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera e) e del D.LGS 267/2000 – Competenze professionali per avvocati patrocinatori dell’Ente. Proposta n. 32 del 5.6.2020 – Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) D.Lgs n. 267/2000 – Sentenze esecutive. Proposta n. 3 del 13.01.2020- Regolamento per le spese di rappresentanza. Proposta n. 20 del 26.03.2020- Modifiche ed integrazioni al “Regolamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la disciplina della gestione dei beni mobili iscritti in pubblici registri e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata” approvato dal Consiglio Metropolitano con delibera n. 7 del 20 marzo 2018. proposta n. 35 del 24.06.2020 -Approvazione del Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città Metropolitana e delle tariffe per il loro utilizzo. Proposta n. 36 del 29.06.2020 – Approvazione Regolamento di Democrazia Partecipata.

La registrazione della seduta in videoconferenza del Consiglio verrà trasmessa integralmente sul canale Youtube della Città Metropolitana di Reggio Calabria al seguente indirizzo:

https://bit.ly/2WYHkpz