Reggio Calabria – La conferenza: “Le origini storiche della supremazia in Calabria”

Dopo la “chiusura totale” di tutte le attività in Italia per contrastare l’aumento di contagi da coronavirus, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, con il patrocinio della Città di Reggio Calabria, nell’ambito dell’”ESTATE REGGINA 2020” organizzano la conferenza: “Le origini storiche della supremazia in Calabria”. La manifestazione si svolgerà lunedì 20 luglio 2020, alle ore 18:00, nel giardino della Villetta “De Nava” di Reggio Calabria.

In ottemperanza alle norme restrittive anti contagioCoronavirus,l’ingresso del pubblico è contingentato alla disponibilità dei posti a sedere. Tutti devono essere provvisti di mascherina e mantenere una distanza minima interpersonale di un metro.Introduce l’incontro la dott.ssa Irene Calabrò, responsabile dell’assessorato alla Cultura e alla valorizzazione del Patrimonio Storico-Artistico del comune di Reggio Calabria, il relatore prof. Giuseppe Caridiparlerà delle origini storiche della supremazia in Calabria. Il prof. Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina è studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico–amministrativi della Calabria edè autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari” ed è componente del Comitato Scientifico del CIS.