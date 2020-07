Reggio Calabria – Il Kiwanis dona la Barella antimicrobica Covid al Gom

I rappresentanti degli 11 Club Kiwanis della Divisione 13 Calabria Mediterranea guidati dal Luogotenente Governatore del Kiwanis Rosario Previtera, hanno consegnato la Barella antimicrobica Covid al “Reparto di Terapia intensiva e Anestesia” del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e al suo primario il Dott. Sebastiano Macheda.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della grande raccolta fondi nazionale intitolata “Doniamo un Respiro” che ha visto i kiwaniani di tutto il Distretto Italia – San Marino raccogliere fondi per l’acquisto di respiratori e attrezzature sanitarie utili contro la pandemia, da destinare agli Ospedali Covid con maggiori necessità o con più contagiati. Un’intensa attività durata alcuni mesi e ancora in corso, coordinata dal Governatore del Kiwanis Maura Magni e che ha visto testimonial importanti come Valeria Marini e Vittorio Brumotti. “La donazione di quanto richiesto dagli ospedali Riuniti reggini” afferma il Luogotenente Governatore Rosario Previtera” è solo la punta dell’iceberg costituito da decine di attività svolte dai kiwaniani sul territorio in questi mesi di lockdown, tra donazioni, raccolta viveri, volontariato. I Club della provincia di Reggio Calabria non si sono mai fermati e continueranno ad agire nello spirito di servizio concreto per la comunità locale e, come sempre, anche per i service nazionali e internazionali del Kiwanis International”. Grande soddisfazione per il primario il dott. Sebastiano Macheda che ha ringraziato durante la cerimonia di consegna tutti i soci del Kiwanis per la donazione: “Trattasi di una barella particolare, che si reperisce solo all’estero e che il personale sanitario può utilizzare con facilità per i pazienti di terapia intensiva e di rianimazione grazie alla sua grande funzionalità oltre che per le caratteristiche antimicrobiche delle sue componenti”. Il dott. Macheda è stato insignito dal Luogotenente Previtera con il pin del Distretto “Kiwanis is my superpower” in quanto “ è come un supereroe che tutti i giorni è in trincea, sia nelle emergenze quotidiane sia nella sua preziosa e innovativa attività di ricerca e sperimentazione contro il COVID-19”.