Reggio Calabria – Festa della Madonna della Consolazione: niente processione a settembre

Si è svolta questa mattina in Prefettura, alla presenza del Prefetto, dell’Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria, del Questore e dei rappresentanti del Comune capoluogo e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, una riunione preliminare finalizzata alla verifica delle modalità di svolgimento, nel mese di settembre, delle celebrazioni per la Festa della Madonna della Consolazione, alla luce della necessità di conciliare le esigenze di tutela della salute – rispettando la normativa prevista per limitare il rischio di diffusione del virus Covid-19 – con quelle della fede e del sentimento religioso.

Al riguardo, preso atto che secondo la normativa vigente occorre evitare qualsiasi forma di assembramento, è stata esclusa la possibilità di svolgere alcuna processione.

È stato concordato che la Messa pontificale della mattina di martedì 15 settembre 2020 si terrà presso la Basilica Cattedrale, con le necessarie limitazioni all’accesso dei fedeli, che dovranno essere muniti dei presidi anti-contagio. Sarà inoltre valutata la possibilità di posizionare degli schermi nella piazza, per consentire la visione della celebrazione al pubblico all’esterno, che assisterà da posti a sedere assegnati.

La Venerata Effigie di Santa Maria Madre della Consolazione sarà esposta presso la Basilica Cattedrale, e sarà visitabile nel rispetto della normativa anti-contagio.

I particolari dello svolgimento delle celebrazioni sono in corso di definizione e saranno resi noti non appena concordati.