Reggio Calabria – Falcomatà apre la campagna elettorale presentando sei liste civiche

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, uscente e ricandidato alle prossime comunali del 20 e 21 settembre ha presentato questa mattina a Ecolandia movimenti e aggregazioni della società civile. 192 candidati per 6 liste civiche. “Innamorarsi di Reggio”, “S’intesi”, “Primavera democratica”, “Reset”, “La Svolta”, “Patto per il cambiamento”.

“Non sono mai mancate fiducia e coerenza” – ha dichiarato il primo cittadino – “Neanche in una città normale si riesce a completare il lavoro in 5 anni. C’è bisogno di un secondo tempo e noi non vogliamo lasciare le cose a metà. “Non è il momento delle divisioni. Dal canto nostro, posso dire che non cadremo nelle provocazioni, né scenderemo sul terreno dello scontro personale. “Reggio non ha bisogno di invasori”.