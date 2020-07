Mercoledi 15 luglio, alle ore 11.00 presso la Pinetina del Parco Ecolandia, ad Arghillà, sarà presentata la stagione artistica del Parco.

Saranno presenti il Presidente del Parco, Tonino Perna ed i rappresentanti di alcune delle organizzazioni che proporranno attività e spettacoli ad Ecolandia, in particolare Gianni Laganà per Ecojazz, Claudio Scarpelli per il Circolo del Cinema Charlie Chaplin e Teresa Mascianà per Derive Festival.

VI aspettiamo