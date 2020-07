Reggio Calabria – Assessore Nucera:”Stiamo lavorando ad ampio raggio con interventi mirati per i diversi bisogni”

Un incontro proficuo per riprendere ad interagire, ribadire sinergie e avviare nuovi progetti. L’Assessore alle Politiche sociali del comune Reggio Calabria Lucia Anita Nucera ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione Alzheimer “Romana Messineo” per fare il punto, dopo l’emergenza sanitaria, dei bisogni e delle progettualità da portare avanti. “È stato un confronto a tutto tondo. L’Associazione Alzheimer, nata nel 2004 e attiva da tempo sul territorio come volontariato, svolge un ruolo importantissimo per i tanti malati e le loro famiglie. Con la presidente Lina Lizzio avevamo già avviato da tempo, una proficua collaborazione al fine di far comprendere in cosa consiste la malattia e cosa comporta la gestione di un malato di Alzheimer per i familiari. Il lavoro svolto dall’Associazione è frutto di grande professionalità ma anche di amore da parte dei volontari, spesso familiari degli stessi malati, nei confronti di coloro che vivono la malattia”. Con i rappresentanti dell’Associazione è stato avviato un dialogo costruttivo sulle necessità riscontrate:”È già attiva l’assistenza domiciliare che verrà ulteriormente ampliata per rispondere ai bisogni. Inoltre, stiamo lavorando alla creazione in città di una struttura socio ricreativa al fine di consentire alle persone malate di Alzheimer di avere un luogo dove trovare accoglienza, incontrarsi e svolgere delle attività. È importante che i malati, ma anche le famiglie possano avere uno spazio che insieme all’assistenza domiciliare e ad altri servizi, consenta loro di avere un ulteriore sostegno. Stiamo lavorando ad ampio raggio per i diversi settori del sociale, con interventi mirati e progettualità specifiche che diano risposte concrete e calibrate sul bisogno dei cittadini”.