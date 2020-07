Progetto Paese propone al comune di Caulonia la partecipazione a un bando per riqualificare i campetti del lungomare

Attraverso il bando “Sport e periferie 2020” l’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri permette ai comuni di disporre di rilevanti finanziamenti (fino a 700mila euro a progetto) al fine di “Realizzare e rigenerare impianti sportivi per l’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; – Diffondere le attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti”.

Crediamo che sia un’occasione da non perdere per il comune di Caulonia, che con un tale finanziamento potrebbe riqualificare i campetti del lungomare (tennis e basket) che sono degradati e per la maggior parte dell’anno inutilizzati.

Spesso gruppi di volontari pieni di passione e che non ringrazieremo mai abbastanza li ripuliscono e provano a renderli idonei all’utilizzo e nella stagione estiva attraggono molti sportivi.

Si potrebbe pensare non solo di ristrutturarli ma anche di proteggerli e di renderli agibili tutto l’anno attraverso delle coperture realizzate nel rispetto dell’ambiente.

Il finanziamento sarebbe a costo zero per il comune di Caulonia visto che non sono previsti cofinanziamenti per progetti fino a 700mila euro.

Pertanto il centro studi Progetto Paese Caulonia 2.0 invita l’amministrazione comunale a cogliere l’opportunità di riqualificare una parte importante del nostro lungomare a costo zero per le dissestate finanze comunali.