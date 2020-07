Prima seduta della Commissione consiliare, “Affari istituzionali, Affari generali e normativa elettorale”

La prima Commissione consiliare, “Affari istituzionali, Affari generali e normativa elettorale”, presieduta dal consigliere Pietro Raso, ha tenuto la sua prima seduta a Palazzo Campanella nella mattinata odierna.

Come primo adempimento, l’organismo ha proceduto all’elezione del vicepresidente che è risultato il consigliere Giuseppe Aieta con tre preferenze (presenti e votanti sei consiglieri; 3 schede bianche).

Nella sua introduzione, il presidente Raso ha richiamato compiti e funzioni della Prima Commissione, auspicando “una forte caratterizzazione dell’impegno per velocizzare i processi al fine di dare compiuta e celere attuazione alle indicazioni contenute nei testi normativi e nei provvedimenti amministrativi che per competenza saranno assegnati all’esame dell’organismo consiliare. Ci impegneremo ad elaborare proposte normative volte a snellire e semplificare i procedimenti amministrativi per superare lungaggini burocratiche con ripercussioni positive sulla vita dei calabresi. Ringrazio tutti i colleghi, convinto che forniranno puntuali contributi utili alla definizione dei provvedimenti nel segno della collaborazione costruttiva”.

Presenti alla seduta i consiglieri Giacomo Pietro Crinò (Casa delle Libertà), Giuseppe Aieta (Democratici Progressisti), Giuseppe Graziano (Unione di Centro), Nicola Paris (Unione di Centro) in sostituzione del consigliere Giuseppe Neri (Fratelli d’Italia) e Libero Notarangelo (Partito Democratico) hanno fornito loro contributi ai lavori dell’organismo.