Polistena (RC) – Annullata l’edizione 2020 de “La Notte dei Giganti”

Non avremmo mai voluto trovarci a comunicarvi queste notizie, e abbiamo sperato il più a lungo possibile che gli eventi prendessero una piega migliore ma, purtroppo, così non è stato.

Purtroppo non si sanno ancora le norme specifiche in materia di eventi in movimento, né si sa una data in cui potranno riprendere. Noi però crediamo che, se anche dessero la possibilità di organizzarne mantenendo le ristrette regole attuali, un evento come “La Notte dei Giganti®” non ci possa essere.