Passi avanti sull’ammodernamento della 106, il punto da parte della senatrice Granato (M5S)

«Al ministero delle Infrastrutture proseguono i tavoli tecnici per l’ammodernamento della Statale 106. L’ultimo incontro dedicato si è appena concluso con la notizia che Anas chiederà in tempi brevi l’autorizzazione per progettare a 4 corsie il tratto della Statale 106 Sibari-Rossano e Rossano-Crotone».

Lo afferma, in una nota, la senatrice M5S Bianca Laura Granato, che aggiunge: «Nella stessa seduta si è parlato anche del tratto della 106 Crotone-Catanzaro, per cui si stanno definendo con metodo le ipotesi operative. In seguito si affronteranno le questioni tecniche relative al tratto Catanzaro-Reggio Calabria». Il Movimento 5 Stelle – sottolinea la senatrice – ha a cuore la viabilità della Calabria e da tempo si sta spendendo, con la propria rappresentanza parlamentare, al fine di accelerare su tutti gli interventi necessari a garantire il miglioramento complessivo di questa importante direttrice, il che porterà benefici alla comunità, alle imprese e al turismo». «Continuiamo a lavorare a testa bassa, in costante contatto – conclude Granato – con il viceministro Giancarlo Cancelleri, che sulle infrastrutture della Calabria si sta impegnando con la massima disponibilità e dedizione».