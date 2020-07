Partono i lavori del ponte sul Calopinace, collegamento tra il Lungomare Italo Falcomatà e il Parco Lineare Sud

Sono stati consegnati nel pomeriggio di oggi i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra il Parco Lineare Sud e il Lungomare Falcomatà. Un’infrastruttura strategica che cambierà non solo l’assetto della viabilità cittadina sull’asse di collegamento tra il centro e la zona sud, lungo la dorsale costiera, ma sposterà il baricentro dello sviluppo socioeconomico cittadino creando un nuovo importante polo di sviluppo nel Parco Lineare Sud, ormai in fase di completamento.