Paris: “Bene variazione alla legge regionale sul ‘Piano Casa’”

La variazione alla legge regionale sul “Piano Casa” è uno strumento normativo molto importante che va incontro alle necessità economiche determinate dall’attuale emergenza sanitaria e permette di accelerare in modo strutturale la trasformazione territoriale della Calabria. Il nuovo disposto legislativo non solo aiuterà l’economia calabrese ma offrirà agevolazioni di natura tecnica alle filiere delle costruzioni e a tutti quei soggetti che vorranno acquistare la loro prima casa.

Le modifiche normative introdotte anche grazie agli emendamenti sottoscritti da me, riguardano il ripristino dell’ampliamento consentito del 30% della volumetria già esistente che era stata ingiustificatamente cassata dalla precedente legislatura del centro sinistra.

Tale provvedimento rappresenterà di certo, un incentivo al settore edilizio, traino dell’economia. Inoltre, è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari consentendo anche alle attività direzionali e commerciali di utilizzare la premialità. Abbiamo pure pensato a posticipare la data di ultimazione degli immobili al 31 dicembre 2019 per l’applicazione dei benefici previsti dal Piano Casa. Infine, per quanto riguarda l’emergenza rifiuti, nella stessa seduta del Consiglio regionale, ho invitato l’assessore Sergio De Caprio a relazionare in aula sullo status quo, informando i cittadini su come realmente stanno le cose e come si sta operando in questa fase di emergenza.

On. Nicola Paris

Consigliere regionale Udc