‘Ndrangheta: latitanti arrestati tra Argentina, Costa Rica e Albania IL VIDEO

Grazie alla cooperazione internazionale di polizia ed al progetto I-CAN (Interpol CooperationAgainst‘Ndrangheta), promosso dall’Italia insieme ad Interpol, sale a 6 oggi il numero dei latitanti di ‘Ndrangheta arrestati in tre Paesi di due continenti nell’ambito dell’Operazione “Magma 2007” condotta dallo SCICO della Guardia di Finanza di Roma e dal GICO della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in collaborazione con la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Operazione conclusa nel novembre 2019 con l’esecuzione di 45 misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, detenzione illegale di armi.

