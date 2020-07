Migranti positivi a Roccella, gli aggiornamenti del sindaco

Il Comune di Roccella Jonica, con riferimento allo sbarco di cittadini stranieri di nazionalità pachistana, avvenuto nella tarda serata di giorno 10 luglio 2020, comunica che anche la giornata di oggi,15 luglio 2020, è trascorsa serenamente e senza novità di grande rilievo.

I 20 minori non accompagnati, affidati, secondo quanto previsto dalla legge in materia di sbarchi di immigrati, al Sindaco di Roccella Jonica hanno trascorso la giornata in regime di quarantena obbligatoria presso i locali dell’Hotel Miramare di Roccella Jonica, sotto l’attento controllo di Polizia e Carabinieri.

Nella serata i medici della Associazione Jimuel Internet Medics for Life hanno effettuato un check up generale sullo stato di salute dei minori provvedendo a somministrare specifiche cure per alcune piccole problematiche riscontrate in sede di visita.

Alcuni volontari, che vogliamo vivamente ringraziare, hanno provveduto ad acquistare e fornire ai minori indumenti nuovi in attesa del reintegro delle scorte di kit di vestiario e prodotti per l’igiene personale fornite dalla Protezione Civile tramite la Prefettura che giungeranno domattina.

Molte persone e alcuni titolari di esercizi commerciali si sono detti disponibili ad offrire cibo ai minori ospitati. Li ringraziamo per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata e nei prossimi giorni organizzeremo al meglio la consegna del cibo offerto.

Nella giornata di domani dovrebbero essere resi noti i risultati dei tamponi effettuati.

Il Sindaco

Dott. Vittorio Zito