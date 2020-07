La Strada per Pazzano Sindaco: giovedì 23 luglio “Comizi d’amore per Reggio” a Vito Superiore

Prosegue incessantemente il cammino de La Strada, il movimento che sostiene alle prossime elezioni comunali la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano.

Giovedì 23 luglio, alle ore 18:30, i “Comizi d’amore per Reggio” faranno tappa a Vito Superiore.Appuntamento in piazza F. Cagnolo (già piazza Capolinea).

Strada per strada, quartiere per quartiere, portone per portone, la Strada continua ad incontrare i cittadini e le cittadine per presentare, alla luce del sole ed in mezzo alla gente, la propria visione politica della Reggio di domani e per lanciare il proprio messaggio d’amore e appello alla cura della città tutta.