Inaugurato il sottopasso ferroviario ad Ardore

Oggi è un giorno molto importante per tutta la comunità Ardorese e per i turisti che ogni anno la visitano. Inauguriamo infatti il sottopassaggio che permetterà un ingresso ed un’uscita da e per il nostro lungomare senza dipendere dal passaggio a livello che ormai era spesso congestionato causando lunghe e pericolose file.

Abbiamo inseguito per molti anni quest’opera, ancora certamente non è completata nei dettagli, confidiamo di farlo nei prossimi mesi, ma comunque da oggi è transitabile e questa è una grande notizia, fondamentale per una corretta fruizione del lungomare del nostro paese. Desidero ringraziare le ditte che hanno lavorato, Edil Commercio, gli uffici comunali e sovracomunali, i tecnici, le amministrazioni precedenti e tutti coloro i quali si sono adoperati per realizzare questa importante opera. Ardore continua a crescere ed a migliorarsi. Tanto c’è ancora da fare nel paese, ma tanto è stato già fatto in questo primo anno di amministrazione, ed io assieme a tutta la mia squadra continueremo a lavorare quotidianamente per risolvere problematiche ed immaginare migliorie per la nostra Ardore. Giuseppe Campisi, Sindaco di Ardore