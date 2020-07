Il poliambulatorio ASP di Villa San Giovanni non chiuderà

L’amministrazione vuole tranquillizzare la cittadinanza villese e

l’utenza dell’hinterland in relazione alla paventata chiusura del

poliambulatorio ASP di Villa San Giovanni. Grazie all’interlocuzione

continua con il dott. Salvatore Barillaro, Direttore del Distretto

Sanitario, con il Dott. Santo Caridi, Presidente Delegato del Comitato

Zonale di Specialistica Ambulatoriale Interna e con il Direttore

Santario dell’ASP Dott. Antonio Bray ed al lavoro di sinergia e di

collaborazione che l’amministrazione comunale villese ha da sempre

tenuto con i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale si sono avuto

ampie rassicurazioni che il poliambulatorio non verrà chiuso, ma

continuerà ad essere un importante presidio sanitario per tutto il

circondario. L’unica problematica che in atto interessa il presidio

è quella del personale soprattutto amministrativo, ma grazie al Dott.

Maiolino del Centro per l’ìmpiego la problematica verrà risolto dal

mese di settembre grazie all’impiego di unità di personale del bacino

degli ammortizzatori. L’amministrazione, di cui fanno parte tanto il

Sindaco f.f. medico specialista in geriatria quanto l’Assessore

Morgante Presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia

Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e

della Prevenzione di Reggio Calabria, non può che essere in prima

linea per la difesa e la tutela dei servizi sanitari del territorio. Il

necessario potenziamento del personale deve essere una priorità

dell’ASP che l’amministrazione continuerà a sollecitare anche se

già l’ASP ha diramato un avviso interno per reperire personale. Questo

è il momento della proposta e della collaborazione non della protesta,

fermo restando che ovviamente l’amministrazione sarà sempre in prima

linea per la difesa di un presidio sanitario qualora ci fosse, e

ripetiamo così non è, il fondato rischio della chiusura.

Il Sindaco f.f.

Maria Grazia Richichi