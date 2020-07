Il MArRC apre al pubblico tutti i livelli espositivi, per raccontare la Calabria antica

A partire da martedì 4 agosto 2020, i visitatori del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria potranno tornare ad ammirare tutti i “tesori” del ricco patrimonio archeologico museale esposti su quattro livelli.

Considerato il successo di partecipazione e di organizzazione all’insegna del felice binomio di cultura e salute, con la prima fase di riapertura del Museo al pubblico in via sperimentale lo scorso 26 giugno, il direttore Carmelo Malacrino ha deciso di passare alla seconda fase del servizio di fruizione nello stato di emergenza sanitaria nazionale, aprendo alle visite anche i livelli A e B del percorso espositivo permanente, che ospitano le collezioni preistoriche e protostoriche, nonché le ricche sezioni dedicate alle città e ai santuari della Calabria greca.

Il direttore Malacrino commenta: «Il MArRC ha una missione importante, di promozione culturale del territorio e di memoria storica della Magna Grecia. In un percorso su quattro livelli espositivi racconta l’affascinante storia della Calabria antica, concludendo con la magnifica sala dei Bronzi di Riace e di Porticello. Il bilancio di questo primo mese di riapertura è più che positivo – continua il direttore – in termini non solo di presenze, ma anche di attenzione dei visitatori al rispetto delle regole di sicurezza, elaborate in un dettagliato protocollo anti-COVID. Insieme a tutto lo staff ho voluto dare un ulteriore segnale per la ripresa del territorio con l’apertura straordinaria nelle giornate dei lunedì di agosto con maggiore affluenza di turisti».

Nel rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza sanitaria, il MArRC sarà aperto al pubblico anche nei lunedì 10, 17 e 24 di agosto.

Le visite al Museo sono contingentate per gruppi di 10 persone al massimo, in turni di ingresso ogni 15 minuti. La prenotazione obbligatoria può essere effettuata inviando una mail a info@koresrl.it, oppure chiamando al numero di telefono: 320.7176148, o direttamente presso il desk di biglietteria del Museo.

È possibile acquistare il biglietto online.