Il Circolo Culturale “G. Calogero” organizza il convegno “La Rivolta di Reggio del 1970 tra società cultura e storia”

In occasione del cinquantenario dei Moti di Reggio, si terrà sabato 4 luglio, alle ore 18:00, presso la Terrazza della Cultura di Reggio Calabria, in Via S. Caterina, 56, il convegno all’aperto, su una splendida terrazza, rivolto a tutta la città.

Ad introdurre e coordinare l’incontro l’On. Natino Aloi, già Sottosegretario presso il Ministero della Pubblica Istruzione, Presidente del Circolo Culturale “G. Calogero”.

Interverranno il Prof. Gianfranco Cordì, il Dott. Giuseppe Gangemi, il Dott. Nicola Malaspina, il Dott. Luciano Surace e il Dott. Daniele Zangari.