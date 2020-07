Findus, le scuole primarie di Castrovillari e Scilla vincono “A Scuola di Futuro”, il progetto didattico promosso da Scuola

Oltre 4.000 classi e quasi 88.000 alunni che hanno potuto scoprire insieme, divertendosi, i valori della sostenibilità e le basi per un futuro migliore. Questi i numeri e gli obiettivi di “A Scuola di Futuro”, progetto didattico per la scuola primaria ideato e promosso da ScuolAttiva Onlus e realizzato grazie all’impegno e al sostegno pluriennale di Findus, in collaborazione con le più importanti organizzazioni a livello globale in tema di pesca sostenibile e agricoltura sostenibile: MSC – Marine StewardshipCouncil e SAI Platform.

Per questa edizione il progetto si è anche arricchito della collaborazione con il Comitato Italiano per il WFP, l’organizzazione non profit che promuove e sostiene il World Food Programme, la principale organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite che fornisce assistenza alimentare nelle emergenze e lavora con le comunità per migliorarne la nutrizione e costruirne la resilienza. La partnership ha come obiettivo quello di promuovere nelle scuole italiane la corretta nutrizione e sostenere il diritto al cibo sano, sicuro e nutriente per noi e le nostre famiglie e per i bambini che ancora oggi nel mondo soffrono a causa di fame e malnutrizione.

Le classi III A-B della Scuola Primaria Capol. R. Piria di Scilla (RC)sono state premiate per il progettodal titolo “Film-Pellicola”: gli alunni, dopo aver approfondito le tematiche del percorso Storie dal Mare, hanno realizzato una pellicola fotografica di carta attraverso la quale con un breve racconto e dei disegni illustrativi hanno voluto raccontare le conseguenze dell’inquinamento marino.

La classe III C del “Villaggio Scolastico” di Castrovillari (RC), invece, sono stati premiati per aver realizzato un piccolo e-book all’interno del quale hanno trattato i temi proposti dal progetto Green Camp. Nello specifico hanno realizzato disegni riguardanti i temi della biodiversità alimentare, concentrando la loro attenzione sulle proprietà benefiche di taluni alimenti. Hanno infine completato il lavoro con delle interessanti interviste ai loro nonni, sulle abitudini familiari del passato e ricette tipiche locali.

L’obiettivo del progetto? Quello di avvicinare gli alunni fin da piccoli ad argomenti come la sostenibilità, il rispetto delle risorse naturali, le corrette scelte alimentari e valori positivi che potranno stimolarli a diventare cittadini responsabili del futuro di tutti noi e del nostro Pianeta.

Gli alunni e le classi coinvolte hanno potuto scegliere tradue differenti percorsi tematici (Percorso Mare e Percorso Terra), grazie ai quali hanno potuto intraprendere un viaggio all’insegna del Mare insieme a Capitan Findus e della Terra in compagnia dell’agronomo Fin, figure chiave per avvicinare i più piccoli ai concetti e ai valori centrali per lo sviluppo delle generazioni del futuro. L’obiettivo educativo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni, ispirandole ed accompagnandole verso una riflessione sui temi della sostenibilità e nella responsabilità di ciascuno nella costruzione di un futuro migliore.

Il percorso, iniziato in aula, è stato rimodulato a seguito dell’emergenza sanitaria per renderlo adattabile anche alla didattica a distanza, grazie alla condivisione di nuovo materiale informativo e schede didattiche. I bambini hanno poi partecipato al concorso finale che è stato reinterpretato per essere realizzato non solo in aula, ma anche dall’alunno insieme alla famiglia, realizzandoun elaborato (un tema o un disegno corredato da un breve commento) che descrivesse un’esperienza personale legata allascoperta del mare, della natura e della loro salvaguardia.

Findus è un marchio di proprietà in Italia di CSI – Compagnia Surgelati Italiana SpA – azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti nel settore Surgelati e annovera tra i suoi marchi alcuni tra i più conosciuti ed amati in Italia. Il portfolio, infatti, include anche marchi quali Quattro Salti in Padella, Sofficini, Capitan Findus e tanti altri.