Falcomatà: “Festa Madonna si farà ma in modo differente”

“La festa per la Madonna della Consolazione rappresenta un simbolo per la nostra comunità, un segno di fede, un momento di raccoglimento e di riflessione, oltre che un momento di svago e spensieratezza, un’attrattiva turistica e un’occasione di incontro per migliaia di reggini di rientro”. E’ quanto scrive il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in un post facebook.

“Quest’anno dovrà necessariamente essere una festa diversa rispetto a come siamo abituati a viverla. Ma la devozione dei reggini è una fiamma eterna che non può spegnersi nemmeno di fronte allo tsunami che abbiamo vissuto nei mesi scorsi.

Noi questa festa vogliamo farla! Noi questa festa dobbiamo farla, ma in maniera differente” continua Falcomatà.

“Chiederò alle istituzioni deputate al controllo e alla sicurezza pubblica di continuare a lavorare insieme per trovare un modo per organizzare comunque la festa, in sicurezza.

Sappiamo però che la riuscita di questa operazione dipende da tutti noi. È necessario fare un patto, una promessa. La festa si potrà fare solo se noi reggini dimostreremo di saper rispettare le regole. Questa è una condizione fondamentale.

E noi abbiamo già dimostrato durante il COVID di saperle rispettare le regole. La Festa della Madonna siamo noi. Siamo pronti a viverla nel rispetto di noi stessi e di chi ci circonda?”