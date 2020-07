“Estate Reggina 2020”, avviso per le manifestazioni di interesse

Avviso pubblico: manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nel programma dell’Amm.ne Com.le denominato “Estate Reggina 2020”

Scadenza: 13 luglio 2020 – ore 23:59

Settore “Macro Area CULTURA TURISMO” – Avviso pubblico con Prot. 02/07/2020.0111041.I

Il Comune di Reggio Calabria intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti (persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per contrattare con la Pubblica Amministrazione, che vogliano proporre proprie iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo, dello sport e delle politiche giovanili da inserire nel Programma di eventi denominato “Estate Reggina 2020”.

Potranno essere proposte iniziative afferenti ad una o più delle seguenti aree d’attività: Musica, Teatro, Danza, Cinema, Arte e Cultura, Animazione, Spettacoli.

Localizzazione delle proposte

1. Per la realizzazione degli eventi potranno essere utilizzati i seguenti siti del centro storico per i quali si indica una destinazione artistica- culturale di massima:

• Villetta De Nava (giardino) / Mura Greche / P.zza Camagna

Concerti di musica classica; convegni; caffè letterari; letture per bambini

• Villa Comunale / Piazza Leopoldo Trieste

Rappresentazioni teatrali; spettacoli musicali; proiezioni cinematografiche all’aperto; eventi culturali

• Piazza Duomo / Piazza del Popolo / Piazza Castello

Concerti; Spettacoli; Rappresentazioni teatrali

• Arena dello Stretto “Ciccio Franco”

Concerti; spettacoli

• Lungomare “Italo Falcomatà”

Spettacoli; manifestazioni espositive

2. Potranno essere utilizzati anche spazi all’aperto situati in zone periferiche della città che siano idonei ad ospitare manifestazioni.

3. Presso l’Arena dello Stretto sarà disponibile gratuitamente il Palco Modulare Comunale di dimensione 10×12 mt. e la possibilità di allaccio alla rete elettrica comunale per un massimo di 25 kw. Presso Piazza Castello sarà disponibile l’allaccio alla rete elettrica comunale per un massimo di 25 kw.

Le domande di partecipazione alla Manifestazione di interesse devono essere redatte sul modello fac-simile (Modello A) e, comunque, devono essere corredate da idonea documentazione che contenga gli elementi di cui al punto 2. (Modello B) disponibili sul sito www.reggiocal.it

Le domande di partecipazione complete della documentazione sopra richiesta, dovranno essere compilate secondo i modelli allegati (Modello A e Modello B) e dovranno pervenire esclusivamente tramite P.E.C. in un unico file formato .pdf della dimensione massima di 2Mb all’indirizzo turismo@pec.reggiocal.it , entro e non oltre il giorno 13 luglio 2020, alle ore 23.59.

Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data del protocollo.