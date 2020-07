EasyPark arriva a Roccella Ionica: ora la sosta si paga anche con l’app

Da oggi, 21 luglio 2020, anche aRoccella Ionicaè attivaEasyPark, l’app di mobile parking più diffusa in Italia ed in Europa,disponibile in 420 città in Italia e in 19 nazioni all’estero.

Una soluzione che consente agli automobilistidi attivare, terminare e pagare la sosta direttamente dal proprio smartphone, in completa sicurezza e con estrema facilità e rapidità.

Molti i vantaggi dell’appEasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffavengono visualizzate automaticamente sul cellulare tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque ci si trovi, esi può utilizzare il servizio nelle oltre 1500 cittàin cui è disponibile, di cui420 in Italia, tra le qualiReggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Polistena, Palmi, Pizzo e molte altre nell’area.

“Anche per l’estate 2020 il Comune di Roccella Jonica,considerato l’arrivo di numerosi turisti nella cittadina, al fine di garantire una più ordinata e sicura gestione del traffico veicolare e per ridurre il suo impatto sul patrimonio ambientale, ha deciso di istituireil servizio di parcheggi a pagamento sul lungomare nord, nel tratto compreso tra l’area fitness e l’ingresso dell’area portuale e di affidare l’incarico del servizio al Comando di Polizia Municipale”,evidenzia Fabrizio Chiefari, Assessore comunale al Decoro e alla Sicurezza Urbana.

“Quest’anno, tenuto conto delle linee guida per l’emergenza Covid-19,si è pensato di attivare un nuovo sistema, EasyPark, che garantirà a tutti coloro che usufruiranno del parcheggio nelle strisce blu di poter comodamente attivare il servizio senza andare a cercare la rivendita dei ticket di sosta e fare inutili e stancanti code”, spiegaa sua volta il ten. Alfredo Fragomeli, responsabile della Polizia Municipale. “Il pagamento – aggiunge –si effettuerà a consuntivo, pertanto sarà comodo attivare il servizio e decidere liberamente per quanto tempo fermarsi e quando andar via, senza pagare preventivamente l’intera tariffa giornaliera di cui magari non si usufruirà”.

“Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunaleper aver ben compreso quanto, oggi più che mai, la digitalizzazione possa fornire soluzioni tempestive ed efficaci anche nell’ambito del parcheggio.Con la nostra app l’utente può gestire e pagare la sosta comodamente dal proprio cellulare, senza andare alla ricerca del parcometro,ritirare il ticketo maneggiare monetine.Attivare la sosta con EasyPark è molto semplice ed intuitivo, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia. Bastano davvero pochissimi click.” dichiara Giuliano Caldo, General Manager di EasyPark Italia.

Come funziona EasyPark:

Servono solo 2 minuti per installare l’app e iniziare ad usarla!

Per utilizzareEasyPark, è necessario scaricare l’app,da App store o Google Play, inserire il numero di cellulare edisporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercardo American Express.

Le informazioni richiesteper iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportatosull’appEasyParkattivando la geolocalizzazionee prestovisibile sui cartelli stradali,ilnumero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, el’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

ARoccella Ionicanon è necessario esporre il tagliando EasyPark sul cruscotto.

Gli ausiliari del traffico possono verificarela corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark:

Per gli utenti occasionali che sostano a Roccella Ionica,il servizio EasyPark prevede una commissione di 0,19€ per la sosta di mezza giornata e di 0,29€ per la giornata intera, da aggiungere alla tariffa predefinita dal Comune nel caso di pagamento con l’app. Il costo della sosta a carico dell’utente sarà sempre di €2,50 per la mezza giornata e €4,00 per la giornata intera: stessa tariffa di chi sceglie di pagare con il ticket.

Chi utilizza spesso il servizio a Roccella Ionica o in tutte le altre città in cui è disponibile, può invece decidere di optare per il pacchetto EasyPark Large* a un canone fisso mensile di 2,99€, senza nessuna commissione sulle singole soste.

EasyPark ha inoltre pensato anche a soluzioni che vanno incontro a coloro che sostano per lavoro. I possessori di partiva IVA, i liberi professionisti e le aziende possono infatti scegliere i pacchetti EasyPark Business, parcheggiare con l’app e ricevere una rendicontazione mensile con riepilogo di tutte le soste effettuate, imputabile, se richiesto, a differenti centri di costo.

L’utente che usa l’app sia nel tempo libero che per lavoro può inoltre decidere quale account utilizzare, se quello privato o quello business, a seconda della circostanza.

Per informazioni su attivazione e costi dei pacchetti business: www.easyparkitalia.it/business/it

Per maggiori informazioni: www.easyparkitalia.it

* attivabile telefonando al Servizio Clienti EasyPark: 089 92 60 111.

Il Gruppo EasyPark

Fin dal 2001 i nostri pluripremiati servizi digitali aiutano gli automobilisti a gestire la sosta. Oggi siamo disponibili in oltre 1500 città in 20 paesi. Ma non solo. A livello generale, la nostra tecnologia supporta le aziende, gli operatori e le città ad amministrare, pianificare e gestire i parcheggi. Siamo impegnati a rendere la vita urbana più facile – un posto auto per volta. Visita www.easyparkgroup.com per saperne di più.

In Italia, EasyPark è attivo in 420 città tra le quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e Catania. Una presenza in costante crescita, che ogni mese vede nuovi comuni aggiungersi al circuito. Per ulteriori informazioni:www.easyparkitalia.it