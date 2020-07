Domani seduta del Consiglio Regionale: tra i punti all’ordine del giorno presa d’atto delle dimissioni di Callipo ed emergenza rifiuti

Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi domani martedì 14 luglio 2020 alle ore 12,00. La seduta è stata convocata dal Presidente Domenico Tallini. Undici i punti all’ordine del giorno:

1) Proposta di Provvedimento amministrativo n. 48/11^ d’Ufficio, “Presa d’atto delle dimissioni del Consigliere regionale Callipo” – (Relatore Consigliere Mancuso);

2) Anticipazione di liquidità in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 115 e 117 del D.L. 34/2020 – Informativa;

3) Proposta di provvedimento amministrativo n. 11/11^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Calabria ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Atto di indirizzo” – (Relatore Consigliere Molinaro);

4) Proposta di provvedimento amministrativo n. 14/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Azienda Territoriale Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria)” – (Relatore Consigliere Neri); 5) Proposta di provvedimento amministrativo n. 16/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Piano di azione coesione 2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario e approvazione schede intervento” – (Relatore Consigliere Neri);

6) Proposta di provvedimento amministrativo n. 35/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPACAL)” – (Relatore Consigliere Neri);

7) Proposta di provvedimento amministrativo n. 36/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Atto di indirizzo per l’avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021-2027” – (Relatore Consigliere Neri);

8) Proposta di provvedimento amministrativo n. 37/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EMPR) – (Relatore Consigliere Neri);

9) Esame dello stato d’emergenza igienico-sanitaria in materia ambientale/ciclo dei rifiuti – DIBATTITO;

10) Ordine del giorno a firma dei Consiglieri Tallini, Pitaro V., Pietropaolo, Minasi “Sostegno alla candidatura di Tropea a capitale italiana della cultura 2022”;

11) Mozione n. 22 dei Consiglieri Tallini, Pietropaolo, Minasi, Arruzzolo, Graziano “In merito alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina”.

Stante la perdurante emergenza epidemiologica, la Segreteria dell’Assemblea rammenta che per evitare situazioni di sovraffollamento, la seduta si terrà a porte chiuse e, pertanto, è consentito l’accesso al Palazzo e alle relative pertinenze solo ai Consiglieri, agli Assessori regionali e al personale espressamente autorizzato.