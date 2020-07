Comune di Villa San Giovanni sottoscrive il Protocollo “Spiagge Sicure – Estate 2020”

Il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi e l’Assessore alla Polizia

Municipale Massimo Morgante comunicano che il Comune di Villa San

Giovanni ha sottoscritto con la Prefettura di Reggio Calabria il

Protocollo “Spiagge Sicure – Estate 2020” per attivare una serie

di misure di contrasto all’illegalità ed alla contraffazione nel

periodo estivo. In attuazione dell’art. 5 del decreto-legge n. 14 del

2017, infatti, il Prefetto ed il Sindaco possono sottoscrivere appositi

patti per l’individuazione di interventi mirati per la sicurezza

urbana.

Il Comune di Villa San Giovanni ha presentato alla Prefettura

un progetto per il controllo ed il pattugliamento del lungomare Cenide,

del lungomare Fata Morgana, della via Vittorio Emanuele II di

Cannitello e dela zona di Porticello, con la previsione del

potenziamento estivo degli agenti del corpo della Polizia Municipale e

la dotazione di un autofurgone attrezzato per il servizio e di apparati

ricetrasmittenti. Il Ministero dell’Interno ha finanziato il progetto

villese per 32.000,00 euro elaborato dalla Comandante della Polizia

Municipale con il supporto del Dott. Pietro Criaco, esperto in

progettazione. A tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita

dell’attività progettuale va il ringraziamento

dell’amministrazione. La collaborazione con la Prefettura di Reggio

Calabria, diretta da S.E. Dott. Massimo Mariani, coadiuvato da un

eccellente Ufficio di Gabinetto, è sempre improntata alla piena intesa

ed alla completa sinergia istituzionale. L’attuazione del progetto

consentirà ai cittadini ed ai turisti di godere il nostro splendido

mare in piena sicurezza e legalità, anche al fine dell’integrale

rispetto delle norme anti-covid con le quale, anche nella stagione

estiva ed a scopo precauzionale dovremo continuare a convivere. Siamo

fiduciosi che la cittadinanza offirà la massima collaborazione al

servizio di monitoraggio del territorio che sarà espletato fino al 30

settembre con la chiusura della stagione estiva. Il finanziamento

intercettato rappresenta un’importante opportunità sia per offrire

alla cittadinanza un servizio di presidio del litorale durante la

stagione estiva, sia per consentire il potenziamento e

l’implementazione delle dotazioni della Polizia Municipale.

Il Sindaco f.f.

Maria Grazia Richichi