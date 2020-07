Comitato esecutivo Cisl Reggio Calabria “Nuove strategie e nuovi approcci per una società Post Covid”

Nel corso dei lavori del Comitato esecutivo tanti sono stati i temi

trattati, per approfondire e discutere le criticità che imperversano

nel territorio metropolitano. Alla relazione introduttiva tenuta dal

Segretario generale Rosy Perrone si è avuto un confronto aperto a

tutto campo con i segretari di federazione intervenuti al dibattito –

Loiacono (fnp), Ascanelli (first) Chiarolla (fim), Corsaro (filca),

Sera (fp), Giordano (fit) e Piscioneri (fai) – dopo del quale c’è

stato un intervento qualificato del Segretario generale Calabria

Tonino Russo. La discussione si è diramata speditamente con

condivisione piena della relazione introduttiva della segretaria

generale contribuendo di fatto a tracciare una linea sindacale da

seguire nei mesi – tormentati da una fase post Covid – che verranno.

Infrastrutture, trasporti, zes, Area dello Stretto, temi socio

sanitari ed ambientali sono stati punti focali dell’analisi del gruppo

dirigente Cisl. Per la provincia di Reggio quasi inesistenti (130

gradi opere per 200 miliardi) le opere infrastrutturali previste dal

Decreto Semplificazione, dunque aeroporto e collegamenti con lo

Stretto ancora lontani dalle priorità di un Governo lento. Più volte –

soprattutto dopo l’istituzione dell’autorità di sistema dello stretto

– si è messa in discussione la miopia dello Stato, della Regione

Calabria e della Città Metropolitana rispetto ad un tema fondamentale

per il futuro del nostro territorio. Lo Stretto come risorsa e come

elemento di congiunzione, culturale, commerciale ed economico tra

Europa e Mediterraneo: è questa la vision della Cisl. Ad oggi poco

attenzionata da un management politico distratto. Inoltre, si è

ribadita la necessità di discutere di Europa in Europa e con l’Europa.

L’Italia dovrebbe vantare una forza propulsiva in termini di sviluppo

come asse importante tra Europa e mediterraneo ed invece continua a

cincischiare sul Mes che potrebbe invece rappresentare un buon

obiettivo sanità o dei recovery fund.

Un aiuto europeo agli Stati, senza condizionalità, potrebbe davvero

far ripartire l’economia soprattutto del Sud, in questa fase post

Covid. Il riferimento è a investimenti su: infrastrutture, trasporti,

lavoro, sanità digitale. Potrebbero davvero materializzarsi riforme

epocali che farebbero bene alla Calabria e alla Metrocity.

Si è discusso anche di nuove strategie e nuovi approcci da programmare

in quanto l’emergenza Coronavirus ha generato una frammentazione

sociale dalla portata globale. Uno strumento messo in campo dalla

CISL. Metropolitana è lo sportello sociale di prossimità e di ascolto.

Insieme ad Anolf e Inas, la Cisl Metropolitana ha lanciato il progetto

‘PERSONA PROSSIMITA’ PERIFERIE’. I primi report ci danno uno spaccato

del momento, i volontari del numero verde hanno avuto tante richieste

da persone disorientate e smarrite, da anziani soli, da chi ha perso

il lavoro, da chi vuole scommettere sulla ripresa del sud d della

metrocity nonostante tutto, tanti e tanti cittadini metropolitani che

in questo servizio hanno intravisto una piccola ancora di salvataggio.

Dunque una crisi che rischia di avere connotati drammatici se non si

mettono assieme le forze positive della società civile e della

comunità istituzionale per trovare soluzioni condivise.

Rosy Perrone ha evidenziato le positività della proposta di elaborare

concretamente una rete relazionale con Università, parti sociali,

istituzioni, Chiesa ed una fetta di cittadinanza attiva, affinché si

possa consolidare un vero e proprio Patto sociale per la Metrocity di

Reggio Calabria.

Una rappresentanza competente che si sforzi di essere protagonista e

non più spettatrice di uno scenario che restituisce dati dolorosi

rispetto agli indicatori socio-economici principali: disoccupazione,

dispersione scolastica, crisi della famiglia, fenomeno migratorio,

crisi del comparto economico e commerciale.

Sul tavolo del dibattimento dell’esecutivo, l’annoso problema dei

rifiuti; una mancata pianificazione progettuale ha gettato nel baratro

una situazione rifiuti divenuta emergenza. La cittadinanza dopo aver

vissuto il dramma sanitario del Covid-19, di certo non immaginava di

ritrovarsi a far fronte ad una nuova sfida di carattere

socio-sanitario. Dunque si è palesata l’intenzione anche di

organizzare proteste pubbliche nel rispetto delle norme anti-covid,

per dire con forza che non se ne può più di approssimazioni,

leggerezze, rimpallo di responsabilità e degrado pubblico; il sistema

rifiuti deve camminare su 2 direttrici: eliminare subito le tonnellate

di rifiuti che hanno generato dappertutto discariche a cielo aperto e

trovare attraverso una progettazione immediata e seria una soluzione,

che non sia ‘tampone’ ma che abbia risvolti definitivi. Con il

problema rifiuti, di pari passo cammina il problema lavoratori Avr

(società ‘destinata’ al servizio di raccolta), costretti a svolgere il

proprio servizio senza la regolarità degli stipendi. Oltre questo

dramma il territorio vive il problema della depurazione acque, per

questo la segretaria Perrone ha chiesto di continuare a sostenere,

come fatto finora in CISL, i cis mare pulito’ magari chiedendo una

immediata interlocuzione con il ministro del sud Provenzano.

Inoltre in un contesto post-emergenza, è emersa la necessità di

ragionare ad una nuova, rigenerata ed impermeabile SANITA’. Se da un

lato va riconosciuto che il comparto a livello del territorio

metropolitano ha tenuto e contenuto l’onda d’urto violentissima

dell’emergenza, grazie ad un personale che ha dimostrato di non aver

nulla da invidiare a quello di Ospedali e strutture più blasonate a

livello nazionale, è vero altrettanto, che la sanità commissariata non

risponde alle esigenze primarie dei cittadini. Occorre superare la

fase commissariale e puntare ad un nuovo dialogo tra comunità

‘scientifica’ e società civile. Anche grazie all’attivazione delle

strutture ospedaliere e hub periferici e soprattutto con la

costruzione dell’Ospedale della Piana e con la concreta attivazione

della medicina del territorio, per questi e non solo per questi

motivi, siamo scesi in piazza alla Cittadella regionale a Catanzaro

per partecipare alla grande manifestazione unitaria rivendicando una

battaglia sociale sui temi della Sanità calabrese.

Approfondito anche il tema dei fondi e delle risorse da impiegare per

concretizzare le proposte e le idee che provengono dalle parti

sociali. Si è ribadito il concetto – più volte ripreso anche a mezzo

stampa dalla Cisl – che è indispensabile creare ed allestire una vera

e propria task force di professionisti per attivare e programmare

interventi mirati con risorse comunitarie e nazionali e programmare

una governance unica dei fondi che producono finanziamenti ed

investimenti in ogni settore produttivo.

Insomma, creare e far maturare una visione nuova di Città

Metropolitana, attraverso un percorso anche di accompagnamento alla

classe politica, sarà la sfida dei prossimi mesi della Cisl. Il

Sindacato nasce come collante e come modello di rappresentanza in

grado di accorciare le distanze tra comunità e bisogni che essa

produce. Prossimità, periferie, persona e scommessa di un sud che

rinascerà dalle proprie ceneri.