Al via a Villa S. Giovanni i tirocini di Alta Formazione Bluocean’s Workshop

Il Comune di Villa S. Giovanni avvia, in collaborazione con Bluocean, i tirocini formativi extracurriculari previsti dal Bluocean’s Workshop Corso in Alta Formazione fotogiornalistica 2019/2020 patrocinato da National Geographic.

Il Bluocean’s Workshop, evento didattico con valenza accademica in partnership con l’Università per Stranieri, attiva in questi giorni le attività di tirocinio extra curriculare presso gli Enti accreditati sul territorio della regione Calabria dal percorso di Alta Formazione.

Nei giorni scorsi l’appuntamento di inizio tirocinio sul territorio del Comune di Vila S. Giovanni è stato salutato dalla Dirigente del Settore Maria Grazia Papasidero e dal particolare entusiasmo dei corsisti.

L’attività dei corsisti sarà retribuita da voucher della Regione Calabria, e animeranno per sei mesi spazi istituzionali coerenti con il percorso formativo fin qui svolto e sempre più importanti nell’economia degli Enti.

L’Amministrazione comunale di Villa S. Giovanni conferma la collaborazione con Bluocean s.r.l. certificando di anno in anno la qualità dei tirocinanti. I corsisti sono stati selezionati da Bluocean nell’ambito delle proprie attività di Alta Formazione offerte in collaborazione con l’Università per Stranieri di Reggio Calabria.

Il Bluocean’s Workshop patrocinato da National Geographic, giunto alla 12° edizione è un percorso di alta formazione rivolto a giovani e professionisti che abbiano concluso il percorso scolastico e che intendono acquisire specifiche competenze nell’ambito del fotogiornalismo e del reportage fotografico.

Ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea internazionale tra cui Randy Olson, Melissa Farlow, William Daniels, Lynn Johnson, Carsten Peter, Penny De Los Santos e Erika Larsen.

Viene considerato un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama didattico e formativo, non solo nazionale, si caratterizza per l’originale metodologia applicata all’insegnamento.

I partecipanti sono impegnati in sessioni full immersion, d’aula o shooting sul campo, durante le quali, lavorando gomito a gomito con i maestri fotografi, si impegnano a realizzare un reportage fotografico seguendo i dettami di National Geographic.

Il Bluocean’s workshop dall’edizione 2018/2019, assume valenza accademica grazie alla partnership con l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria che ne certifica la validità del percorso formativo e il conseguente rilascio fino a 57 Crediti Formativi Universitari.

I corsisti che hanno frequentato l’ultima edizione hanno avuto modo di formarsi attraverso confronti privilegiati, in diverse sessioni d’aula e sul campo, con grandi maestri del fotogiornalismo contemporaneo come Penny De Los Santos, Paolo Petrignani, Mario Spada, Francesco Cito, Tony Gentile, Tiziana Faraoni, Daniele Zendroni, Marco Pinna, Lorenzo Pesce, Angelo Raffaele Turetta, Massimo Sestini e Daria Scolamacchia, oltre a sessioni tecniche dirette da esperti in psicologia, giornalismo, giurisprudenza e materie economiche.

L’esperienza maturata in aula dai corsisti sarà messa in pratica e diventerà operativa nei numerosi Enti partner del Bluocean’s Workshop in tutta la regione.