A Sant’Ilario dello Jonio “Storie migranti/3”

Venerdì 17 luglio 2020, alla Marina di Sant’Ilario dello Jonio, nella sede della Eurocoop Jungi Mundu, in via Corrado Alvaro, a partire dalle ore 18.30, “Storie migranti/3”, evento promosso e organizzato da Eurocoop servizi “Jungi Mundu” e Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sant’Ilario e il blog d’informazione “Apostrofi a Sud”.

Alle 18.30, dopo i saluti del sindaco di Sant’Ilario, Giuseppe Monteleone, e del sindaco di Ferruzzano, Domenico Pizzi, interverranno il presidente della Eurocoop Jungi Mundu, Rosario Zurzolo, e il rappresentante della Coop. Sociale IRIDE, Renato Raffa, e Celestino Gagliardi, autore di scatti densi di bellezza e umanità, in mostra con il titolo “Gli occhi dei popoli” è la mostra fotografica. Rehab Alhusaria racconterà la sua storia dalla Siria alla Calabria.

Alle 20.30, di società, università, migrazioni e letteratura si parlerà con Lou Palanca, muovendo dal loro nuovo romanzo “Mistero al Cubo” (Rubbettino), nello spazio in collaborazione con il Caffè letterario Mario La Cava. Per il collettivo di scrittura Lou Palanca saranno presenti Nicola Fiorita e Danilo Colabraro. Interviene il presidente del Caffè letterario Domenico Calabria. Alle 21.30 viaggio nella musica del mondo con Gabriele Albanese, ospite speciale Paolo Sofia.