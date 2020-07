A Caulonia Marina si sono esibiti gli atleti campioni dell’Accademia arti marziali diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo

Lunedì, presso il suggestivo anfiteatro di Caulonia Marina, alla presenza del presidente, avvocato Maurizio Condipodero, massima autorità, in Calabria, del Comitato Olimpico Nazionale, del fiduciario di zona CONI, prof. Salvatore Papa, e di Giuseppe Cusumano e Michele Galluzzo, rispettivamente, presidente e vice presidente dell’IPA (International Police Association) della Locride, si sono esibiti gli atleti campioni dell’Accademia Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo. La rinomata Accademia, con sedi a Siderno Marina, Caulonia Marina e Polistena, ha proseguito la formazione dei propri atleti online, su piattaforma telematica, in questi mesi di pandemia, mantenendo alta l’attenzione, soprattutto dei giovani, distraendoli dai pensieri negativi. Un’opera meritoria che è stata molto apprezzata dal CONI, il cui presidente regionale, presenziando al riuscito evento, con la propria carica umana e professionale, ha suggellato. Il professore Cavallo, tra l’altro anche massimo dirigente calabrese della FIWUK, l’unica federazione riconosciuta dal CONI di wushu kung fu, presieduta dall’avvocato Vincenzo Drago, ha diretto una esibizione bellissima, molto seguita e nel pieno rispetto delle norme anticovid. Bravissimi gli atleti presenti, che hanno ricevuto, assieme al loro maestro e a tutto lo staff dell’Accademia, un attestato di merito sportivo da parte del Comune di Caulonia. Infatti, per manifestare sostegno e apprezzamento all’opera del dottor Giuseppe Cavallo e dell’Accademia, erano presenti: il vice sindaco e assessore allo sport, dr. Domenico Campisi; l’assessore Attilio Tucci (già assessore allo sport provinciale); il comandante della Polizia Locale, tenente Serena Scuderi. Prima del completamento della manifestazione, anche il sindaco di Caulonia, l’avvocato Caterina Belcastro, ha voluto porgere un saluto e un ringraziamento al maestro Cavallo, alla presidente dell’Accademia, associazione polisportiva dilettantistica, Teresa Peronace e a tutto lo staff, composto dai maestri e/o dirigenti: Nicola Geranio, Maria Spanò, Silvano Mario Tavernese, Francesca Cavallo. Ospite all’evento anche il maestro Francesco Deluca, esperto del settore.