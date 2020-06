Villa San Giovanni (RC), il sindaco Richichi: “Progetti utili alla collettività per beneficiari del Reddito di cittadinanza”

“Il Comune, per garantire il massimo della trasparenza ed efficienza, si avvarrà – spiega il primo cittadino -delle piattaforme informatiche che compongono il Sistema informativo del Reddito di Cittadinanza: in parti-colare grazie alla Piattaforma Gepi (Gestione Patti per l’Inclusione Sociale), verranno individuati, in maniera dinamica e costante, i beneficiari di Reddito di Cittadinanza da utilizzare nei progetti, garantendo per un verso la qualificazione professionale degli aspiranti lavoratori in attesa dell’inserimento nel mondo del lavoro e consentendo per altro verso al Comune di poter utilizzare risorse umane nei vari settori per lo svolgimento di servizi aggiuntivi ovvero per il potenziamento dei servizi in essere”, conclude Richichi.