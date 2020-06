UNHCR e Intersos a Camini per la Giornata mondiale del rifugiato Incontri e dibattiti il 23 e 24 giugno

UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) e l’associazione umanitaria Intersos ospiti speciali, la prossima settimana a Camini (RC). Nel borgo antico, rinato seguendo l’idea di un mondo solidale e multiculturale, incontri, riflessioni e dibattiti per la Giornata mondiale del rifugiato 2020, promossa dall’amministrazione comunale, da Eurocoop “Jungi Mundu”, Proloco “Passarelli”. Proprio la Proloco “Passarelli Rinaldi Sisto” di Camini è tra i vincitori del Bando “PartecipAzione – Azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati”, programma, realizzato da INTERSOS, in partenariato con UNHCR, con l’obiettivo di promuovere la protezione e la partecipazione attiva dei rifugiati alla vita economica, sociale e culturale in Italia, già concreto a Camini con varie iniziative.

Martedì 23 giugno alle ore 16.00 incontro nelle sale del Centro di Accoglienza Jungi Mundu, con benvenuto agli ospiti di UNHCR e Intersos e presentazione della cooperativa, dell’attività e dell’equipe di lavoro; a seguire visita delle Botteghe Jungi Mundu e partecipazione attiva ai Laboratori esperienziali di orto sociale, tessitura, ceramica, arte, lavorazione lana, panificazione, cucina, gestiti dai rifugiati (per adesioni 0964/733149).

Mercoledì 24 giungo alle ore 9.30 incontro ufficiale di UNHCR e Intersos con il sindaco Pino Alfarano, Cosmano Fonte presidente Proloco Camini, Rosa Maria Carnà vicepresidente, Rosario Zurzolo responsabile Eurocoop, Giusy Carnà coordinatrice Eurocoop, Serena Tallarico referente progetto PartecipAzione. Ore 10.30 inaugurazione Fattoria Didattica.

Alle 17.30 incontro sul tema “PartecipAzione – Azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati: un programma di empowerment e capacity-building di Intersos e UNHCR”. Intervengono il Sindaco Pino Alfarano, il responsabile Eurocoop Rosario Antonio Zurzolo, il presidente della Proloco Cosmano Fonte, la referente del progetto PartecipAzione Serena Tallarico, Jasmine Mittendorff dell’UNHCR, il project manager di PartecipAzione Davide Agnolazza; con le testimonianze dei rifugiati del Siproimi di Camini e Ferruzzano: Douaa Alokla, Emmanuel Harmony, Gezae Jordanos, Alhasan Mohya, Alhusaria Rehab. Modera l’incontro Maria Teresa D’Agostino.

Alle 20.00 cena kalabro-siriana e alle 21.30 “Disegni dalla Frontiera”, un racconto disegnato da Francesco Piobbichi (Mediterranean Hope)