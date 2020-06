Un campione per amico a Reggio Calabria: live meeting con Ciccio Graziani ed Adriano Panatta

Anche nella città Metropolitana di Reggio Calabria si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione nazionale “Banca Generali Un Campione per Amico”.

L’emergenza Covid-19 ha solamente rinviato l’appuntamento in riva allo stretto,infatti lunedì 8 giugno alle ore 18, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con l’Università Mediterranea e con le Alleanze Educativa si svolgerà un Virtual Meeting in diretta con vari ospiti ed approfondimenti.

L’appuntamento è fissato sui profili social e YouTube di Antonino Castorina che dialogherà in diretta con il campione del mondo del 1982 Ciccio Graziani e con il vincitore del Roland Garros del 1976 Adriano Panatta.

“Banca Generali Un Campione per Amico” si propone quale luogo d’integrazione ed ha lo scopo di avvicinare i bambini ad un attività fisica regolare, fattore indispensabile per lo sviluppo e la crescita di ciascun ragazzo.

L’iniziativa sostiene i valori positivi dello Sport, della sana alimentazione attraverso il gioco e la competizione sportiva.

All’appuntamento on line che sarà aperto dal Consigliere Metropolitano delegato alle Politiche Giovanili Antonino Castorina ci sarà la presenza di Antonino Nocera Consigliere Metropolitano delegato allo Sport e Luca Cristarella Consigliere del Comitato Sportivo Universitario all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

“L’appuntamento – spiega Castorina – si rivolge al mondo giovanile ed è per queste ragioni che con i ragazzi dell’Università e grazie al grande lavoro che si sta portando avanti con le alleanze educative si vuole promuovere oggi in modalità on line ma molto presto dal vivo un format inclusivo e partecipativo con due importanti stelle dello Sport che sono esempio di dedizione, impegno tenacia e serietà e che possono essere modello per tutte le nuove generazioni che si avvicinano al mondo dello Sport.