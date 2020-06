Tutta Salute, la dottoressa Malara del Gom di Reggio Calabria ospite di Michele Mirabella

Giovanna Malara, primario del reparto di Dermatologia del Grande Ospedale Metorpolitano di Reggio Calabria, è stata ospite della trasmissione Tutta Salute.

Il programma va in onda su Rai 3 ed è condotto da Michele Mirabella. Nell’occasione si è parlato di ‘pelle’ e delle sue mutazioni legate all’invecchiamento.

“La pelle – ha detto la dottoressa – è l’organo più esteso del nostro corpo. Non esiste un momento preciso in cui inizia ad invecchiare. In linea di massimo questo lento processo di involuzione parte dal termine dell’età dello sviluppo. A 20-25 anni comincia da avere le prime mutazioni e le prime che si formano sono quelle d’espressione che non sono visibili, ma si palesano con la mimica facciale. Poi intorno ai 30 anni la pelle inizia ad apparire meno idratata e meno elastica, iniziando a comparire a livello del collo”

Ecco il video del suo intervento completo: