Riparte la cultura a Seminara

” Riparte oggi in rispetto dei Decreti Ministeriali e della Curia di Oppido-Palmi il Museo Tesoro della Basilica della Madonna dei Poveri di Seminara, dopo tre mesi di Lockdown, una realtà che in 6 anni ha portato piu di centomila visitatori nel piccolo Borgo Della Costaviola dopo L’ ok del Responsabile dei Beni Ecclesiastici Ing. Paolo Martino e del Rettore della Basilica Don Domenico Caruso, Il Curatore Domenico Scordo in osservanza dei Decreti Ministeriali è ripartito con le Visite Guidate . Questo piccolo scrigno in cui sono conservati tesori d’arte di inaspettata bellezza. Seminara nelle sue numerose chiese e nei palazzi di antica memoria sono visibili pregiate opere rinascimentali segno tangibile dell’importanza storica e artistica della cittadina nel XVI secolo. Andando in giro per il centro storico di Seminara ci si potrà imbattere in minuscole botteghe artigianali che racchiudono piccoli musei della tradizione e del folclore locale. Il territorio di Seminara è l’ideale per gli amanti della natura incontaminata e delle immersioni marine.