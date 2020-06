Reggio Calabria – Stretta su bici trasformate in ciclomotori: sequestri e multe salatissime (VIDEO)

Il fenomeno delle bici con pedalata assistita è ormai esploso in Italia e dilagato a Reggio Calabria. Accade però che si vada oltre, fino a spingersi oltre la legalità, per il suo utilizzo.

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato una pratica bandita dalla legge e che consisteva in una modifica dei mezzi. Da bici a ciclomotore il passo, infatti, può essere breve.

Esistono dei kit clandestini li trasformano in un attimo. Così polizia locale ha implementato un servizio di controllo per capire cosa ci fosse dietro quei velocipedi potentissimi e velocissimi.

Reggio Calabria: sanzioni disposte nell’ambito di Focus ‘ndrangheta

Con l’ausilio di un funzionario della motorizzazione civile, grazie ad un servizio disposto nel programma Focus ndrangheta, sono stati scoperti e sequestrati 4 velocipedi trasformati in veri e propri ciclomotori.

Sanzioni salatissime per oltre duemila euro cadauno per i conducenti oltre il sequestro del veicolo. Le attività implementate in pieno centro cittadino continueranno a tutela degli utenti deboli della strada.