Reggio Calabria – Sconfiniamo – laboratori per bambini/e si trasferisce in ludoteca

L’associazione culturale Magnolia promuove laboratori per bambini/e, dai 3 ai 10 anni con proposte di costruzione di strumenti musicali con materiali di riuso e giochi di danza, musica e teatro, passeggiate botaniche, costruzione di un semenzaio, passeggiate fotografiche, costruzioni di pannelli multisensoriali.

I laboratori, che sono già stati attivati, si terranno ognimercoledì dalle 17:00 alle 18:00 e si svolgeranno presso i locali della ludoteca U Ricrìu via Consortile 23 – Cataforìo (RC). Ci sono ancora posti disponibili ed il prossimo appuntamento sarà mercoledì 10 giugno! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU —>https://www.magnoliarc.org/sconfiniamo-laboratori-per-bambini-si-trasferisce-in-ludoteca/

***Tutte le attività saranno regolamentate secondo la normativa vigente e in conformità dei DPCM per l’emergenza sanitaria Covid-19.

***Secondo la normativa vigente ogni gruppo sarà composto da un numero non superiore a 5 partecipanti, i componenti di ogni gruppo saranno gli stessi da giugno a settembre e lavoreranno, dotati di dispositivi di sicurezza, sempre negli stessi locali e con le stesse operatrici.

***In sala sarà disponibile il gel igienizzante mani/piedi e i locali saranno sanificati prima e dopo ogni incontro.

***Gli ingressi saranno regolati dalle operatrici, le quali provvederanno ad accertarsi che vengano rispettate le misure di distanziamento sociale e le operazioni di disinfezione prima dell’accesso in sala, evitando inutili assembramenti.

I laboratori sono condotti da:

Agata Scopelliti, Member of the International Dance Council CID-UNESCO, insegnante di danze tradizionali, promuove seminari e incontri sulla cultura musicale ed etnocoreutica del centro sud Italia. Collabora stabilmente col DAD diffusione arte danza di Zagarolo e con la Scuola Popolare delle Arti Violeta Parra di Roma. Diplomanda in DanzaMovimentoTerapia – EspressivoRelazionale.

Cristina Filardo, performer teatrale che opera attraverso la contaminazione tra diversi linguaggi.

Segno, movimento e parola. Si laurea in Letteratura, Musica e Spettacolo e si specializza in Editoria e Scrittura, perfezionando la sua formazione nelle arti performative: circo contemporaneo, teatro di narrazione, poetica dello spazio.

Giovanna Catalano, fotografa ed educatrice professionale socio-pedagogica, si laureata in Scienze Pedagogiche e si perfeziona in NewbornPhotography. Racconta storie per immagini e conduce laboratori didattico-ricreativi per bambini e adolescenti.

È possibile consultare l’evento facebook: https://www.facebook.com/events/703191230499668/