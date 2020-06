Reggio Calabria – Sanzioni per 6000 euro per occupazione di suolo pubblico, sequestrato un quintale di frutta

Prosegue il lavoro della Polizia Locale.

Giorni impegnativi anche per il servizio operativo agli ordini del dottore Giordano, che nei vari controlli su strada, ha l’elevato sanzioni per oltre seimila euro. Occupazione abusiva del suolo pubblico e vendita senza titolo autorizzativo le infrazioni contestate. In quest’ultimo caso è scattato anche il sequestro di un quintale di frutta immediatamente donato ad un’onlus cittadina.